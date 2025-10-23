English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನನ್ನ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ.. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

"ನನ್ನ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ.." ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Janhvi Kapoor : ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಅಂತಹದ್ದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 23, 2025, 03:43 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ
  • ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ತುಂಬುತ್ತೆ
camera icon5
Vastu Tips
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ತುಂಬುತ್ತೆ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
camera icon6
guru gochar 2025 effects
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ!
camera icon5
Zodiac Signs
ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ!
"ನನ್ನ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ.." ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Janhvi Kapoor : ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಫಲೋ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ರೂಪಾಂತರವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ವಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್' ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್' ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯುವತಿಯರ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ”ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ 'ಎಮ್ಮೆ-ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ' ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಈ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ನಾನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ, ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯುವತಿಯರು ಅಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಎಮ್ಮೆ-ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಫಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಎಂದರೇನು?
ಬಫಲೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತುಟಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪದ. ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಫಲೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Janhvi KapoorJanhvi Kapoor on plastic surgeryJanhvi Kapoor face surgerybuffalo plastywhat is buffalo plasty

Trending News