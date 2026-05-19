ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Janhvi Kapoor to pair up with Vikram son Dhruv: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು ಹುಡಗರಂತೂ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಮೂವಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈಗ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮಿಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ದೇವರ: ಭಾಗ 1 ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಜಾನ್ವಿ ಅವರು ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಚಿಯಮ್ಮ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದಂತೂ ದಿಟ. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಕಾಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ರಾಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಮಗ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅವರು, ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಕತೆಯುಳ್ಳ ಬೈಸನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿತು. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೇ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.