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ಜಗಳದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜಾನಿ - ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್!

ತೆಲುಗು ಸಿನಿರಂದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ (TFTDDA) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು TFTDDA ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 13, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:04 PM IST
ಜಗಳದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜಾನಿ - ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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