/ಜಗಳದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಜಾನಿ - ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್!

Jani Master VS Shekar Master : ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಿಲ್ಲ : ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ತಮಗೂ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾವು ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆವು. ಸಂಘದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜ, ಅದನ್ನೇ ಜಗಳ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆದ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್, "ಚಿರಂಜೀವಿ ಗಾರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೃತ್ಯ ಎಂದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಗಾರು, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ನಮಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ಗೆ ₹18 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ : ನೃತ್ಯಗಾರರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಸದಾ ಮುಂದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ನೃತ್ಯಗಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗಾಗಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ವಿಮೆಗೆ ₹58 ಲಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ₹18 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಲವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ, ತಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬಂದ ₹18 ಲಕ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನೃತ್ಯಗಾರರ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ: TFTDDA ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಸಂಘದ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ತಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ: ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಮತ್ತು 8 ಮಂದಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 188 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 136 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧ: "ನಾವು ಯಾವುದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ಬಹುಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸುಮಲತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಡೆದು ನೃತ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸುಮಲತಾ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ TFTDDA ತಂಡ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.