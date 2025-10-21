ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಭಯದಿಂದ ದೇಶ ತೊರೆದ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಈಗ ಹೀಗಿದೆ..

Jasmine Dhunna: ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದ. ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ದಾವೂದ್ಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈತ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
1988 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ವೀರಾನಾ' ಎಂಬ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಟಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಧುನ್ನಾ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. 'ವೀರಣ' ರಾಮ್ಸೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನಾಳಿದ ಏಕೈಕ ನೇಪಾಳಿ ನಟಿ! ಈಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು..
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ʼಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿʼ ಇಮೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು. ಜಾಸ್ಮಿನ್ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು 'ಹತೀಮ್ ತೈ', 'ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಹ್ಮಾನ್' ಮತ್ತು 'ತಲಾಕ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ 'ವೀರಣ' ನಂತರ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತಾಯಿತು.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೇ ನಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನಾಳಿದ ಏಕೈಕ ನೇಪಾಳಿ ನಟಿ! ಈಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು..
ಆದರೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾವೂದ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ.. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ದಾವೂದ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅವಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜಾಸ್ಮಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..
ನಟಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹಠಾತ್ ಕಣ್ಮರೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರದಿಗಳಿವೆ.. ಕೆಲವರು ಅವರು ದೇಶ ತೊರೆದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 'ವೀರಾನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹನಟ ಹೇಮಂತ್ ಬಿರ್ಜೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಭಾರತದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಹುಲ್ ತುಗ್ನೈಟ್ ಎಂಬ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.