ತಂದೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಗ..! ಅಮ್ಮನ ಪರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ವಿಜಯ್‌ ಪುತ್ರ

Vijay Thalapathy son : ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಮಿಳು ಸಿನಿರಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ 27 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ..! ಲವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಈಗ ತನ್ನ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಿಷಯ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಉಪನಾಮದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಕ್ಷರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಿ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಎಂದು ಇದ್ದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿ ತೆಗೆದು ಎಸ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ.. ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ.! ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಅಂದಹಾಗೆ.. 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಕ್ಷರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 'ಎಸ್' ಎಂಬುದು ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.