14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ!

Jay Bhanushali Mahhi Vij getting Divorce: 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ, ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿಗಳೆಂದು ಕಂಡಿದ್ದ ಇವರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Oct 27, 2025, 03:37 PM IST

Jay Bhanushali Mahhi Vij getting Divorce: ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯಾದ ಜಯ್ ಭಾನುಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿ ವಿಜ್ ಅವರ 14 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ–ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟನ ಮೇಲಿತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಜೀವ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 7 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ..

ಜಯ್ ಮತ್ತು ಮಹಿ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಮಹಿ, “ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, "ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದರೂ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತರ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿ ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಭಾನುಶಾಲಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು — 2019ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾರಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆದ ರಾಜವೀರ್ ಹಾಗೂ ಖುಷಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ತಾರಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಜಯ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೀತಿ.. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್! ಈ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪವರ್‌ ಕಪಲ್‌ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ..

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತಾರಾ ಜೊತೆ ಟೋಕಿಯೊ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ರೀಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿ ವಿಜ್ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು — “ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ನಗುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಜಯ್ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಗ, ಮಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ಜನರು ಯಾಕೆ ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಂದರೆ ಶತ್ರುತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ‘ಬದುಕಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ’ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಿಲುವು,” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಯ್ ಮತ್ತು ಮಹಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

