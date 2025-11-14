'ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರಿ..', ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜಗಳ.. ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಥಾ ಮಾತು ಅನ್ನೋದಾ!

Jaya Bachchan news : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಕ್ತ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾರಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪತ್ನಿ..
ಹೌದು.. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೋಪ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಈ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು ಕೆಂಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ.. 'ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಜಯಾ ಗುಡುಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಿಳಿ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ.. ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ, "ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಿರಿ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಿರಿ.. ಅಷ್ಟೇ.. ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.