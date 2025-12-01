ʻಆತ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ..ʼ ಬಹುವರ್ಷದ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್!‌

Amitabh Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿನುಗುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧದ ವಾಸ್ತವವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ದಂತಕಥೆಯಾದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರದ್ದು.
ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 52ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಸ್ತೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದ ಗುಣ
ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಯಾ ಅವರು ತಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುವ ಗುಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು: “ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಶಿಸ್ತು. ನಾನು ಶಿಸ್ತಿನ ಪರವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತಾಯಿ.”
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸಾರ
ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು: “ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ… ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಅದುವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.”
ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೋ! ನಾನು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಅವರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ!”
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು, ಪರಸ್ಪರರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
