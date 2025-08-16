ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಟಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌! ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ನಂತರ ಬಂದಿತ್ತೊಂದು ಕರೆ

Jaya Bachchan: ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಆಡಂಬರದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಈ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಭವ್ಯವಾದ ಸೆಟ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜನರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್'. ಈ ಚಿತ್ರ 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ವತಃ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಾಗದ ಕೆಲಸ" ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಕುರಿತು ಆಪ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್ ಗುಟ್ಟು
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಬರ್ಲಿನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಯಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಆದರೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಯಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ನಂತರ ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೌನವು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈತನೇ "Se*xiest man".. ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ..! ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್
ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಜಯಾ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಬದಲು, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ಬರ್ಲಿನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.