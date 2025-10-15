English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಒರಿಸಿದ ನಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಒರಿಸಿದ ನಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

Jaya Prada : ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:36 PM IST
  • ಜಯಪ್ರದಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು
  • 1987 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದರು

Trending Photos

ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Rakshita Shetty
ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ, ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ
camera icon4
Auspicious Conjunction
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ, ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
Tamarind Seeds
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಒರಿಸಿದ ನಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

Jaya Prada: 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಯಪ್ರದಾ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಯಪ್ರದಾ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ರಾಣಿ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. 'ಭೂಮಿ ಕೋಸಂ' (1974) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ನೃತ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರದಾ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

1976 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮನ್ಮಥ ಲೀಲೈ'ಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಯಪ್ರದಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಯಲಲಿತಾ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದರು.

ನಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಯಪ್ರದಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಟಿಡಿಪಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮಂಚ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ದಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯಪ್ರದಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. 1987 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ವಿವಾಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಈ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಜಯಪ್ರದಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಇದರಿಂದ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆರೆದ ಜಯಪ್ರದಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jaya PradaJaya Prada Political CareerJaya Prada MoviesJaya Prada BiographyJaya Prada Husband

Trending News