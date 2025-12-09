English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗೌತಮ್‌ - ಭೂಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಜಯದೇವ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ದೂರವಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ?

Amruthadhaare Serial : ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಥೆ ತಿರುವು ತಾಳುತ್ತಿದೆ. ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಜಯದೇವ್ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 9, 2025, 02:55 PM IST
  • ವಠಾರದವರು ಭೂಮಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಜಯದೇವ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬಿದ್ದಿದೆ

Amruthadhaare Serial : ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದು ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಯದೇವ್ ತನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರುವುದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬರುವುದೋ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ.

ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಗೌತಮ್‌ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಹಠ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧಳಿಲ್ಲ. ಶಕುಂತಲಾದಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೇ ಅವಳು ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಮಗನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಗ–ಸೊಸೆ ಒಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿ ಈಗ ದೂರವಾಗಿರುವುದು ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಗೆ ಹೊಸ ಆಶೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನನಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ" ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರ ಆರೈಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿ, ಮನೆ ಶಾಂತಿ ಮರಳಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಯಕೆ. ಆದರೆ ಜಯದೇವ್ ಈಗ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಯದೇವ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೂ, ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೇಕ್‌ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವನದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನನಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ" ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

ಇದಾದ ನಡುವೆ ವಠಾರದವರು ಭೂಮಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೌತಮ್ ಅವಳಿಗೆ ತಿನಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಯ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದು ಗೌತಮ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ.

