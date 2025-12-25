ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹಿರಿಯ ನಟನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು..

Actor Sarath Babu-Actress Jayalalitha: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳುವ ಪ್ರಣಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರ ಜೀವನ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ನೈಜ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ತಾರೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶರತ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಮಗುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಎಂದು ತೆಲುಗು ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..
ನಟ ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಮಾ ಪ್ರಭಾ ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶರತ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಮಾ ಪ್ರಭಾ ಬೇರೆಯಾದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಮಾಪ್ರಭಾ ಅವರು ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಕಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆದು ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರತ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಶರತ್ ಬಾಬು ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬಾಬು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಈ ವೇಳೆ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಶರತ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದು ನಿಜ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಶರತ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದೇವು... ಅವರು ನನಗೆ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ನಾನು ಅವರನ್ನು 'ಬಾವ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಗುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು... ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ.. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ... ಶರತ್ ಬಾಬು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಚಿಸಿದರು.. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸತ್ತರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಗು ಬೇಡ ಎಂದು ಶರತ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವರು ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜಯಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
