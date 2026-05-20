Jayam Ravi divorce case: ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸದ್ಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ನಟನೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯಿಂದ ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆರತಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಷರತ್ತುಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆರತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಜೀವನಾಂಶ. ಜಯಂ ರವಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆರತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜಯಂ ರವಿ ಜೀವನಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ಜಯಂ ರವಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಯಂ ರವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅವರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರತಿಯ ಕುಟುಂಬವು ತನಗೆ ತೀವ್ರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯೂ ಇದುವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಯಂ ರವಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಅವರು 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ರಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ತಾನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಏನು ಇಲ್ವಾ?. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ರವಿ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರತಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೆನಿಶಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಜಯಂ ರವಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.