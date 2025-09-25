ವಿಚ್ಛೇದನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್! ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆ ಹರಾಜಿಗೆ..

Actor Jayam Ravi : ತಮಿಳು ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿವಾದ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ.. ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಜಂಬಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಯಂ ರವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಾಜು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್' ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ...
ಹೌದು ಜಯಂ ರವಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ. 7.60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜಯಂ ರವಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಯಂ ರವಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಬಡ್ಡಿ ಜಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ (SARFAESI ಕಾಯ್ದೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್' ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ...