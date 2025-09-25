English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಚ್ಛೇದನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್! ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆ ಹರಾಜಿಗೆ..

Bank Notices to Actor Jayam Ravi: ತಮಿಳು ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿವಾದ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:50 PM IST
  • ತಮಿಳು ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಜಂಬಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ವಿಚ್ಛೇದನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್! ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆ ಹರಾಜಿಗೆ..

Actor Jayam Ravi : ತಮಿಳು ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿವಾದ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ.. ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಜಂಬಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಯಂ ರವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಾಜು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್' ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ...

ಹೌದು ಜಯಂ ರವಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ. 7.60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜಯಂ ರವಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಯಂ ರವಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಬಡ್ಡಿ ಜಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ (SARFAESI ಕಾಯ್ದೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

