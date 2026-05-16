Jayam Ravi Divorce : ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ (ಜಯಂ ರವಿ) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ನಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Actor Ravi Mohan divorce : 'ಜಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್, ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಇಂಡ್ರಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ : ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರತಿ ಅವರು ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ರವಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಆರತಿ ಅವರು ಗಾಯಕಿ ಕೆನಿಷಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದರು. ರವಿ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಕೆನಿಷಾ ನಡುವೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಕೆನಿಷಾ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ರವಿ ಮತ್ತು ಕೆನಿಷಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೇ, ನಿನ್ನೆ ಗಾಯಕಿ ಕೆನಿಷಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೆನಿಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಾನು ಚೆನ್ನೈ ನಗರವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸೌಮ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅಚ್ಚರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ದಿಢೀರನೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.