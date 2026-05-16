Jayam Ravi Aarti divorce : ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟ, ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಟ ಅತ್ತು ಗೋಳಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Jayam Ravi Kenisha : ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ನಡುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೈ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಜಯಂ ರವಿ, ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾದ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು..
ಹೌದು.. ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ, ನನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ? ನನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಖಾತೆಯೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ನಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನೇ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡ ಎಂದು ಅಂದು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರುಡುತನದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರ ಮಾತನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಪೋಷಕರ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟದ ನರಕಯಾತನೆ ಹಾಗೂ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.