  • ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ..! ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಆಗ್ರಹ

ಯಶ್‌ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ..! ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಆಗ್ರಹ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಡೆಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತೀರಾ? ಆ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 11, 2026, 06:10 PM IST
    • 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ
    • ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಆಕ್ರೋಶ
    • ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು

ಯಶ್‌ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ..! ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಆಗ್ರಹ

Yash Toxic movie controversy : ಟಾಕ್ಸಿಕ್.. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ.. ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟೀಸ‌ರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಟ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ವಕೀಲರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ತಾಗಿಸಿದರೆ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು..! ಅಧರಂ.. ಮಧುರಂ..

ಇನ್ನು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ. ದೇವದೂತರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮುಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ | ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂಬುವವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೂಡಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಲ್ಲು ಕಿರಿದು ನಕ್ಕು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆದ ಮೀಮ್‌ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪರ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  ಅಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ‌ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಡುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

