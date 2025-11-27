English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ʼನೀನು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕುʼ.. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಅವಮಾನ?

Actress Aishwarya Rai: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:16 AM IST
  • ೯೯೮ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಜೀನ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರ
  • 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಸ್ತೂರಿ

Vairamuthu on Aishwarya Rai: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 'ಗಜಿನಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, 'ದಂಗಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 30 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ 'ದಮ್ ಲಗಾ ಕೆ ಹೈಶಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 30 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 'ಬಾಲಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ... ಅನೇಕ ನಟರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಕರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ಬರಹಗಾರ ವೈರಮುತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.. 

೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಜೀನ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ತೂಕ ೫೨ ಕೆಜಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವೈರಮುತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ 'ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ... ೨ ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡಿನ 'ಹೈರಾ ಹೈರಾ ಹೈರಾಬ್ಬಾ..' ನಲ್ಲಿ, '೫೦ ಕೆಜಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್...' ಎಂಬ ಸಾಲು ಒಂದು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ '50 ಕೆಜಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್' ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೇ ಐಶ್ವರ್ಯ 52 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಸ್ತೂರಿ, ʼಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ಜೋಕ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿನೋದ ಮಾತ್ರʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಟರು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 'ದೇವದಾಸ್', 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್', 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಚೆಲುವು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಕಲಾವಿದನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ವೈರಮುತ್ತು ಅವರ ಜೋಕ್ ಈಗ ನಮಗೆ 'ಜೀನ್ಸ್' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

