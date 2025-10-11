English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ರೆಡ್​ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪತಿ.. ಮನನೊಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ!

Famous Serial Actress: ಸಿನಿಮಾ/ಟಿವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ.. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಜೊತೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದನು..      

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 11, 2025, 03:18 PM IST
  • ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಹಿಂದಿ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಾಯಕಿ
  • ಈಕೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
camera icon5
Leela Chitnis
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ! ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತವೆ
camera icon6
Snake repellent
30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ! ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತವೆ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
camera icon7
Why is China constantly buying gold? India also increased its gold reserves
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ರೆಡ್​ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪತಿ.. ಮನನೊಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ!

Jennifer Winget: ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಹಿಂದಿ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಾಯಕಿ. ಈಕೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಛಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ನಾರ್ತ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಟಿವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗದರಿಸಿದ್ರುʼ.. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್!

ಜೆನ್ನಿಫರ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ದಿಲ್ ಮಿಲ್ ಗಯೆ', 'ಬೇಹದ್', 'ಕಹಿನ್ ತೊ ಹೋಗಾ', ನಂತಹ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಣಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ನಮಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ನಂತರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗದರಿಸಿದ್ರುʼ.. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್!

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನ್ನಿಫರ್ .. ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು... ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಕರಣ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಪತಿ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಳ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ..ಮದುವೆಯಾದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಅವರ ಪತಿ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ... ಈಗ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Serial Actress Lifeಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗಟ್‌Jenifer Winget Lovefilm industryJenifer Winget Age

Trending News