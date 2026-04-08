English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
4 ಮದುವೆಗಳು 7 ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

celebrity relationships: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಮದುವೆ 7 ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 8, 2026, 11:32 AM IST
Trending Photos

celebrity love life: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಜಗತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಲವ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌  ಮದುವೆ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಮರ್, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ.. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ... ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಗಳು, ಏಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್. ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ, ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 24, 1969 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಮೊದಲು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಲರ್' ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಗರ್ಲ್ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದರು.

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಲ್ಬಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾಗಿರುವ ಜೆನ್ನಿಫರ್, ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಅನಕೊಂಡ', 'ಎನಫ್', 'ಶಾಟ್‌ಗನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಮದರ್' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ವಿವಾಹವು 1997 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದ ನಟ ಓಜಾನಿ ನೋವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ, 2001 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನರ್ತಕಿ ಕ್ರಿಸ್ ಜುಡ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

2004 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಥೋನಿ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಟ ಬೆನ್ ಅಫ್ಲೆಕ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಈ ದಂಪತಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿವಾಹ ಯೋಜಕರಲ್ಲ.. ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸವೂ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಚರ್ಚೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಸೀನ್ "ಡಿಡ್ಡಿ" ಕೊಂಬ್ಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ನಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 'ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ... ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಲಿತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ 'ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರುವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ... ಅದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News