Jennifer Winget second marriage: ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ವದಂತಿಗಳು ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಡುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಹಲವು ಮಿಥ್ಯ. ಈ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ .. ಬ್ರೇಕಪ್.. ಮದುವೆ.. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕಪ್, ಮದುವೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 11 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಅವರು ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್, ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಿಕಟ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಗೆ 41 ವರ್ಷ. ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ.. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಮರೆತು ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪೂರದ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ಧಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪೂರದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ಧಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಾಪೂರ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಲಿಯಂ ಇಷ್ಮಾಯೆಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್- ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಇಶ್ಮಾಯೆಲ್ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಎದುರು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೇಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ 9 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ದೇವಿ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.