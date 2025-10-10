ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವ ನಟ! ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತು ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಜೀವ..

Jhund movie fame actor: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜುಂಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದ 21 ವರ್ಷದ ನಟ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಠಾಕೂರ್ 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಬು ಛೆಟ್ರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಯುವ ನಟನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಾಕು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ತಂತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಧ್ರುವ ಸಾಹು (20) ಬುಧವಾರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸಾಹು ಆತನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದನು. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಅರೆನಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಸಾಹು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ..