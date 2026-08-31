JioSta biggboss : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2026ರಂದು *ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ* ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, JioStar ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೋವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಿರೂಪಕರಾದ *ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್* ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. *ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್* ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ನಾಲ್ವರು ನಿರೂಪಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರೊಮೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಮೋಜಿನ ಸಂಭ್ರಮ. ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ, ನಾಲ್ವರು ನಿರೂಪಕರು ಪರಸ್ಪರರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋಜಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಪ್ರೊಮೋಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ವರು ನಿರೂಪಕರ ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿರುವ ಈ ಪ್ರೊಮೋ, ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಭವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ನಿರೂಪಕರು, ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ *ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್* ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ, *ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ* ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
*JioStarನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ* ಮಾತನಾಡಿ,“ನಮ್ಮ ನಾಲ್ವರು ನಿರೂಪಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಪ್ರೊಮೋ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಈ ನಾಲ್ವರು ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ. ನಾಲ್ಕೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಈ ಪ್ರೊಮೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ,” ಎಂದರು.
*ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ* ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, *ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ.* ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯಾ JioStar ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು JioHotstar ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ.
*ಬಿಗ್ ಬಾಸ್* ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವು Endemol Shine / Banijay Entertainment ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ JioStar, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೂರದರ್ಶನ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪ್ರಸರಣ ಸೇವೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ *80 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು* ತಲುಪುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳಿಗೆ JioStar ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.