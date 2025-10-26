Johnny Lever: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು, ಕೆಲಸ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಬದುಕಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನಟ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನೆ ನಡೆಸಲು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೊರಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಈ ನಟ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ತನಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಈ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಉದ್ಯಮದ ಹಾಸ್ಯ ರಾಜ ಜಾನಿ ಲಿವರ್.
ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಾಸ್ಯನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಖಾದರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಜಾನಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯಿಂದ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-"ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ"... ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ!
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಹಣ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ಜಾನಿ ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವನು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾನಿಯ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನಟ ಸುನಿಲ್ ದತ್ ನೋಡಿದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ದತ್ ತಮ್ಮ 'ದರ್ದ್ ಕಾ ರಿಶ್ತಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಾನಿ 'ತುಮ್ ಪರ್ ಹಮ್ ಕುರ್ಬನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ನಂತರ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಅವರು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೂ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜನರು ಅವರ ಈ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾನಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೋಡಿ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಜಾನಿಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ, ಜಾನಿಯ ಕಥೆಯು ಮನರಂಜನೆಯ ಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.