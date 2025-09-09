English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಅವನಿಗೆ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಆತ ಫೋನ್‌ ಮುರಿದ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ

Joy Crizildaa: ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಅಫೇರ್‌ಗಳಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಪತ್ನಿ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 9, 2025, 09:33 AM IST
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್.
  • ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅವನಿಗೆ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಆತ ಫೋನ್‌ ಮುರಿದ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ

Joy Crizildaa: ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್... ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಇದು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಂಗರಾಜ್‌,ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾಯ್ ಗ್ರಿಸೆಲ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯ್ ಗ್ರಿಸೆಲ್ಡಾ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಾಯ್ ಗ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಿದೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರಾ ನಟಿಯ ತಾಯಿ?

ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಜಯ್ ಟಿವಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾರಣ ಅವರು ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಅದರ ನಂತರವೇ, ನಾನು ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಮುತ್ತು.. ಮುದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ".. ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ

ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದೆವು. ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವೇ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ, ನಾನು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಾಸ್ ಗ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

