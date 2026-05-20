Happy Birthday Jr NTR : ಮೇ 20 ರಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Jr NTR net worth : ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್.' (RRR) ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ತಾರಕ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮಾರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ನಿನ್ನು ಚೂಡಾಲನಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿರುದಾಂಕಿತಾದರು..
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ : ನ್ಯೂಸ್ 24 ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇಡಿವಾ (Idiva) ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 45 ಕೋಟಿಯಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯವೇ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ (Private Jet) ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 'ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರುಸ್' (Lamborghini Urus) ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ BMW, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷೆಯಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವ ತಾರಕ್ ಬಳಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 'ಪಾಟೆಕ್ ಫಿಲಿಪ್' ಮತ್ತು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 'ರಿಚರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲೆ' ವಾಚ್ಗಳಿವೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೋಡಿಯ Dragon ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.