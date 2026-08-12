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ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜೂ. NTR..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ

ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಭುಜದ ಗಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾರಕ್‌ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 12, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:12 PM IST
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜೂ. NTR..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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