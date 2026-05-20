NTR Dragon Teaser : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ (Jr NTR) ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
Jr NTR Dragon Teaser : ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ (Prashanth Neel) ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ (Jr NTR) ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' (Dragon) ಚಿತ್ರದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು... ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಣ್ಣ ತುಟುಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡೋದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 20ರ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಮೇ 19 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:52 ಕ್ಕೆ 'ಗ್ಲಿಂಪ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' (Glimpses of Dragon) ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ Dragon Glimpses ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ (Ravi Basrur), ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವರ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ನಂತಹ ಸರಣಿ ಹೈ-ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.
ಇನ್ನು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (Rukmini Vasanth) ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ (Anil Kapoor) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ (Mythri Movie Makers) ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (NTR Arts) ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 11 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹೈಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ..