ಮೊದಲು ಭಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್‌ ಆದೆ ಎಂದ Jr NTR..!

NTR marriage with Lakshmi pranathi: RRR ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿಯಾಗಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 1970ರ ದಶಕದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ಅವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಯ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವ್ ರಾಮ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದುರ್ಬಲನಾದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಣತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಯಾವುದೋ ಬಂಧವು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಣತಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಯಾವಾತ್ತೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದು ಮಾಡಬೇಕೋ, ಬೇಡ್ವೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
