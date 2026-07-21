/ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನಿಯರ್‌ NTR ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

Jr NTR tweets wishing actor Balakrishna speedy recovery: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಕಿನಾಡ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವುರ, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬಾಲಾ ಬಾಬಾಯಿ. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕುರಿತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಹ ಮೂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಇದ್ದವು.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ, ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಹನಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ತಾರಕ್ ಅವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಯಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ, ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಾಲಯ್ಯನ ಕ್ರೇಜ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ 66 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಯುವ ನಟರಂತೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಶೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾಮಬೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Get well soon Bala Babai. Wishing you a speedy recovery and good health. Looking forward to seeing you roar back in full form…
— Jr NTR (@tarak9999) July 21, 2026