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ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನಿಯರ್‌ NTR ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೂನಿಯರ್‌ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಹ ಮೂಡಿದೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 21, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:24 PM IST
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನಿಯರ್‌ NTR ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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