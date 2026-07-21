/ಮುನಿಸು ಮರೆತು ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಗುಂಡಾಲಿ ಎಂದ ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್! ಇಬ್ಬರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

Jr. NTR on Balakrishna : ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಡುವೆ ಮುನಿಸು ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಗಾಯ : ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಖಂಡ ಹರಿದಿದ್ದು, ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಗಾಯದ ಸ್ವರೂಪ ತುಸು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದ ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಾಲಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುನಿಸು? :ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಟಿಡಿಪಿ ಪಕ್ಷವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಅಳಿಯ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಬಾಲಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮುನಿಸುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.