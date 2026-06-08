Jr NTR cute little fans: ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂನಿಯರ್ NTR ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಫ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಘಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಹ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೂನುಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದಂತಹ ಕುಕೀಗಳನ್ನು, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಿಕೀಗಳನ್ನು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸರಳ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಿತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಕೀಸ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಇಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2027 ಜೂನ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಫುಲ್ ಖಡಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಗಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.