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ಜೂನಿಯರ್‌ NTR ಹೃದಯ ಎಂಥಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾ.. ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!

ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಜೂನುಯರ್‌ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 08, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:48 PM IST
ಜೂನಿಯರ್‌ NTR ಹೃದಯ ಎಂಥಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾ.. ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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