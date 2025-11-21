ʼಆತನೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇಡʼ.. ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ!

Juhi Chawla and Aamir Khan: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಯಿತು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾಯಕನೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್.
'ಇಷ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್' (1988) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು "ಅಕೇಲೆ ಹೈ ತೋ ಕ್ಯಾ ಘಮ್ ಹೈ" ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ... ಜೂಹಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಜೂಹಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮಿರ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಫಾತಿಮಾ! "ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಬ್ರೇನ್"ಗೆ ಇವರೇ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ..
ಜೂಹಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಜೂಹಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಥೆಗೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಜೂಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಓಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ಜೂಹಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ... 1996 ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಜೂಹಿ ಕೈಬಿಡಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೂಹಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಆ ಆಫರ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಯಿತು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 1997 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಇಷ್ಕ್' ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾತಾವರಣವು ತುಂಬಾ ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಜೂಹಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು. ಅವರು 'ದೌಲತ್ ಕಿ ಜಂಗ್', 'ತುಮ್ ಮೇರೆ ಹೋ', 'ಹಮ್ ಹೈ ರಹಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.