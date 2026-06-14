ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಅವರು ಈಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಫೇಮಸ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1984 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅನುಭವಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುಲ್ತಾನತ್ ಚಿತ್ರ 1986 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಕಯಾಮತ್ ತಕ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಶರ್ಮಾಜಿ ನಮ್ಕೀನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
1986 ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಭಿನಯದ ಸುಲ್ತಾನತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಲ್ತಾನತ್ ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಜೂಹಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಲೂಟೆರೆ, ಐನಾ, ಡರ್, ಹಮ್ ಹೈನ್ ರಾಹಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ, ಇಷ್ಕ್, ದೀವಾನಾ ಮಸ್ತಾನಾ ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಬಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ನಟಿಸಿದರು.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಜೂಹಿ ಹಲವಾರು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾದ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಪತಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗುಸ್ಟೊಸೊ ಮತ್ತು ರೂ ಡು ಲಿಬನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 7790 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಜೊತೆ ಇತರ ನಟಿಯರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂ., ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 665 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 550 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.