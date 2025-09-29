ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ... ಆದರೆ 4700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Juhi Chawla husband and property details: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ. ಈ ನಟಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಇದೀಗ ಅಗಾಧವಾದ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹುರುನ್ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2024 ರ ಪ್ರಕಾರ, ₹4,600 ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದವರು ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ.
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 4700 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಲಾಭದಾಯಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1984 ರ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1986 ರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನತ್ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್ (1988) ಎಂಬ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹಮ್ ಹೈ ರಾಹಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ (1993), ಡರ್ (1993), ಯೆಸ್ ಬಾಸ್ (1997), ಇಷ್ಕ್ (1997), ಬೋಲ್ ರಾಧಾ ಬೋಲ್ (1992), ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜಂಟಲ್ಮನ್ (1992), ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ (1989), ದೀವಾನಾ ಮಸ್ತಾನಾ (1997) ಮತ್ತು ಫಿರ್ ಭಿ ದಿಲ್ ಹೈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ (2000) ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂಹಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂಡವನ್ನು $75.09 ಮಿಲಿಯನ್ (₹623 ಕೋಟಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ (₹9,139 ಕೋಟಿ). ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾದ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.ಟ್ರೆಂಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೆಹ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.07 ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಉತ್ತಮ ಊಟದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರದೇಶ ಮಲಬಾರ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ದುಬಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ - ಗುಸ್ಟೊಸೊ ಮತ್ತು ರೂ ಡು ಲಿಬನ್. ಜೂಹಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಪೋರ್ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಬಂಗಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ರಾಪಿಡ್ (₹3.3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ), ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7-ಸೀರೀಸ್ (₹1.8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ), ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ (₹1.7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ), ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಜೆ (₹1.2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ) ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷೆ ಕಯೆನ್ನೆ (₹1.36-2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ) ಸೇರಿದಂತೆ ನಟಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಿ, ಪೆಪ್ಸಿ, ಕುರ್ಕುರೆ, ರೂಹ್ ಅಫ್ಜಾ, ಕೆಲ್ಲಾಗ್ಸ್, ಇಮಾಮಿ ಬೊರೊಪ್ಲಸ್, ಕೇಶ್ ಕಿಂಗ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂಹಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ನಟನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಮಾ ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದು 2023 ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಜೊತೆ ಇತರ ನಟಿಯರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 550 ಕೋಟಿ ರೂ., ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 665 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 705 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.