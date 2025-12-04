1980 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 60ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ..
ನಾವು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ 1988 ರಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೂಹಿಯವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ 1986 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1990 ರ ದಶಕದವರೆಗೂ ಜೂಹಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೂಹಿ ಅವರೇ ಚಿತ್ರವೊಂದರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಆಗಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ..