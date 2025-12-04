English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ನನ್ನೇ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಸಲ್ಲು ಜೊತೆ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ

Actress intresting facts : 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಡ್ರೀಮ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಆದರು. ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:51 PM IST
    • ಈ ನಟಿ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಡ್ರೀಮ್‌ ಗರ್ಲ್‌
    • ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
    • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ..

1980 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 60ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ.. 

ನಾವು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ 1988 ರಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೂಹಿಯವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ 1986 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1990 ರ ದಶಕದವರೆಗೂ ಜೂಹಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೂಹಿ ಅವರೇ ಚಿತ್ರವೊಂದರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಆಗಷ್ಟೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

