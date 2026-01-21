English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ..! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ..! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Junior NTR health updates : ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:37 PM IST
    • ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ
    • ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ
    • ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ..! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

NTRNeel Dragon : ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ನೀಲ್‌ ಜೊತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮೇಲೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು‌ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ 12ರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆಂಗೆ? ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಗಂದ್ರು!

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ! ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Junior NTRNTRDragon movie updatePrashanth Neel film

