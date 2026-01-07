ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಅಶ್ವತ್ ಎರಡು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುರಾಮ್ ಡಿ.ಪಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ' ಹಾಕೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ನಡೆಸೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 7, 2026, 01:17 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.ಅವರ ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುರಾಮ್ ಡಿ.ಪಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1993ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮನೆದೇವ್ರು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾ. ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್‌ಶೀಟ್ ನೀಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ, ಅಶ್ವತ್ ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ 12 ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, "ಏನ್ ಸರ್, ಊರಿಗೆ ಹೊರಟ್ರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು, 'ಹೌದು, ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದೆ' ಎಂದರು. ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು, "ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್‌ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳದ್ದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಸಹಾಯಕರು 12 ದಿನಗಳು ಎಂದರು, ಇದಕ್ಕೆ ನಟ  ಅಶ್ವತ್ ಅವರು, "ಹೌದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಾಗ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಪೂರ್ಣ 12 ದಿನಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ, ಉಳಿದ 2 ದಿನಗಳ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಒಪ್ಪದೆ, ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಳಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಈ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುರಾಮ್ ಡಿ.ಪಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ' ಹಾಕೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ನಡೆಸೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

