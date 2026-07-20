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ನನಗೆ ಆ ನಾಯಕ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾಜಲ್

Kajal agarwal reveals her first crush: ನಟಿ ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಅವರು ನನಗೆ ಆ ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 20, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:54 PM IST
ನನಗೆ ಆ ನಾಯಕ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾಜಲ್
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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