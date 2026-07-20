/ನನಗೆ ಆ ನಾಯಕ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾಜಲ್

Kajal agarwal reveals her first crush: ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಒಬ್ಬರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ, ಚಂದಮಾಮ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಚಂದಮಾಮ ಕಾಜಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಚಂದಮಾಮ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿರುವ ಕಾಜಲ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಾಯಣಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾಜಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ, ಆಹಾರ ವಿಷ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಚೇತನ್ ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು MIG ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಬಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಾಜಲ್ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆಯ ತಂಗಿ ನಿಶಾ ತಾನು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಸಿಕಂದರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಸತತ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್, ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.