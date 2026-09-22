/ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?ದೂರವಾಗಲು ಅದೇ ಕಾರಣ..!

Kajal aggarwal on divorce: ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಜಲ್ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪರಸ್ಪರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತನಗೆ ಇದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದುವೆ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂದರು.
ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಜಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ 3 ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾದಾ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.