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ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?ದೂರವಾಗಲು ಅದೇ ಕಾರಣ..!

Kajal aggarwal on divorce: ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 22, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:42 PM IST
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?ದೂರವಾಗಲು ಅದೇ ಕಾರಣ..!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?ದೂರವಾಗಲು ಅದೇ ಕಾರಣ..!
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