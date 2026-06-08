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Kajal Aggarwal-Ramayana: ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಯಶ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು?

Kajal Aggarwal in Ramayana: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ (Kajal Aggarwal) ಕೂಡಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಕಾಜಲ್‌ ಅವರೇ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 08, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:41 PM IST
Kajal Aggarwal-Ramayana: ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಯಶ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು?

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Prajwal B

Prajwal B

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ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಯಶ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು?
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