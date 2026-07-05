/ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಮಂಡೋದರಿ.. ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Kajal aggarwal opens up about her mandodari role: ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಲಂಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥಾವಸ್ತುವು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾವಣನ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಮಂಡೋದರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರವೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರು ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಜಲ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರು ಅನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾರಾಬಳಗದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026 ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.