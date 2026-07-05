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ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಮಂಡೋದರಿ.. ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನನ್ನ ಪಾತ್ರವೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 05, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:15 PM IST
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಮಂಡೋದರಿ.. ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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