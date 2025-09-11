English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಧನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್

Kajal Aggarwal News: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತದ್ದೊಂದು ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್'ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:15 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.
  • ಸಾವಿನ ವದಂತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಕಾಜಲ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಧನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್

Kajal Aggarwal News Today: ನಟ-ನಟಿಯರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ತನ್ನ ನಟನೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಲುಕ್ ನಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಇಂಥದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಾತಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾವಿನ ವದಂತಿ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಮೋಹಕ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಈ ವದಂತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿನುಗು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- "ಅವನಿಗೆ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಆತ ಫೋನ್‌ ಮುರಿದ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ  

ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಜಲ್ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಪೋಸು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವದಂತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಮ್ಮ X ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ‘ತಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರಾ ನಟಿಯ ತಾಯಿ?

ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ‘ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ’, ನಾನು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನ ‘ಸಕಾರಾತ್ಮಕ’ ‘ಸತ್ಯ’ದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಆಧಾರರಹಿತ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ತಮಾಷೆಯೆನಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kajal AggarwalKajal Aggarwal accidentKajal Aggarwal Death RumorKajal Aggarwal is aliveRoad accident

