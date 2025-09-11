ನಿಧನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್

Kajal Aggarwal News Today: ನಟ-ನಟಿಯರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ತನ್ನ ನಟನೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಲುಕ್ ನಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಇಂಥದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಾತಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ವದಂತಿ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಮೋಹಕ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಈ ವದಂತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿನುಗು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಜಲ್ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಪೋಸು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವದಂತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಮ್ಮ X ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ‘ತಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ‘ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ’, ನಾನು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನ ‘ಸಕಾರಾತ್ಮಕ’ ‘ಸತ್ಯ’ದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಆಧಾರರಹಿತ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ತಮಾಷೆಯೆನಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.