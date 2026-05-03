kajal aggarwals: ತಮಿಳು ನಟಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಗುವಿನಂತೆಯೇ ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ನಟಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
kajal aggarwals: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ನಟಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವರು 2007 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ, ಅವರು ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಭರತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು .
ನಂತರ, ಅವರು ವಿಜಯ್, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿ ಅವರಂತಹ ವಿವಿಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು, ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಈಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶ್ ಎದುರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್.
ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2007 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಟ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಮಗಧೀರ (ಮಾವೀರನ್). ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಪಳನಿ ಅವರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಇದು 2008 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ನಂತರ ಅವರು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ತಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 2020 ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಕಿಚುಲು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನೆಲಿ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ. ಕಾಜಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡದೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ 1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ (ರಾವಣನ ಪತ್ನಿ) ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಾಜಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.