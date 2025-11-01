"ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ..ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Twinkle Kajol affair: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಡೇಟಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರು ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು... ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 'ಟಮಚ್ ವಿತ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್' ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಶೋ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ನಾಯಕಿಯರಾದ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಂಚನೆ ದೈಹಿಕ ವಂಚನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯರು ಇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮದುವೆಯ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಈ ದಿಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು... ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ.
