ರಂಭಾ ಹೋ.. 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿರೋ ಆ ಕಾಲದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

Kalpana Iyer: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹುಡುಗರು ಸಹ ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅವರು 'ರಂಬಾ ಹೋ' ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 1981 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ತಾರೆ 'ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್'. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನಟಿ ಸ್ವತಃ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಯಾರು?
ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಲ್ಪನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ನರ್ತಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಟಿಯೂ ಹೌದು. 'ಸಟ್ಟೆ ಪೆ ಸತ್ತಾ' ಮತ್ತು 'ಹಮ್ ಪಾಂಚ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ 'ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ' ನಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು (ಸಂಗೀತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ರಾಜ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಯಲ್ಲಿನ 'ಪರದೇಶಿ ಪರದೇಶಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಸದ್ದು ಬೇಗ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಕಾರಣ ರಣವೀರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಹಾಡು 'ರಂಭಾ ಹೋ' ಅನ್ನು ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹಳೆಯ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 1999 ರ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಕಲ್ಪನಾ.. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
1981 ರ 'ಅರ್ಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ 'ರಂಭಾ ಹೋ' ಹಾಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಗಿತ್ತು. ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿಯವರ ಸಂಗೀತ, ಉಷಾ ಉತುಪ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ... ಆ ಹಾಡು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಡು. ಇಂದಿಗೂ, ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ, ಅದೇ ಚೆಲುವು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೇ.. ಅವರ ಮೋಡಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
