English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ..! ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ Lokah chapter 1 Chandra

Lokah Chapter 1 Chandra : ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ Lokah Chapter 1 Chandra ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 10, 2025, 05:29 PM IST
    • Lokah Chapter 1 Chandra ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಇದೀಗ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
    • ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ನಸ್ಲೆನ್ ಅಭಿನಯದ ಲೋಕ ಸಿನಿಮಾ.

Trending Photos

ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
camera icon11
lucky birth date
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
camera icon9
Aishwarya Rai
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
camera icon9
Bigg Boss real owner
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ..! ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ Lokah chapter 1 Chandra

Kalyani Priyadarshan Lokah : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ "ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ"ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಸಿಲ್ ಜೋಶೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಟ ಟೋವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ನಟಿಸಿದ ಮಿನ್ನಲ್ ಮುರಳಿ ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಿನ್ನಲ್‌ ಮುರುಳಿ ಚಿತ್ರವು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ Lokah Chapter 1 Chandra ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌ ಮಕ್ಕಳು.. ತಂದೆಯ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಹೌದು.. ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್‌ ಕಥಾ ಆಧಾರಿತ ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 13 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Lokah Chapter 1 Chandra collection) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 202 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ನಸ್ಲೆನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kalyani PriyadarshanNaslenDulquer SalmaanLokah

Trending News