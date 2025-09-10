ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ..! ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ Lokah chapter 1 Chandra

Kalyani Priyadarshan Lokah : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ "ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ"ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಸಿಲ್ ಜೋಶೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಟ ಟೋವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ನಟಿಸಿದ ಮಿನ್ನಲ್ ಮುರಳಿ ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.
ಮಿನ್ನಲ್ ಮುರುಳಿ ಚಿತ್ರವು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ Lokah Chapter 1 Chandra ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್ ಕಥಾ ಆಧಾರಿತ ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 13 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Lokah Chapter 1 Chandra collection) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 202 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ನಸ್ಲೆನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.