ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಬರೀ 60ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಪತ್ನಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಣ್ಣು..

Kamal haasan Ex Wife: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಾರಿಕಾ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

Sarika Divorce Story: ಸಾರಿಕಾ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಅವರು ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಹಮ್ರಾಜ್. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ 1967 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆಶೀರ್ವತ್, ಚತ್ರಗಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಔರ್ ಪೇಟಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು 1975 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾಕಸ್ ಕಿ ನಾವ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾರಿಕಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. 

ಇದಾದ ನಂತರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನೆಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿರುವ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಸಾರಿಕಾ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ವಾಣಿ ಗಣಪತಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಹೀಗಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ವಾಣಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಅದೇ ವರ್ಷ ಸಾರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಾರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ... ಆಕೆ 4 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.. 

2000 ರಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..  1991 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಅಕ್ಷರ ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 2002ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರಿಕಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗೌತಮಿ ಜೊತೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಸಾರಿಕಾ ಕೋಪದಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾರಿಕಾ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಸಾರಿಕಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಕಮಲ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕೇವಲ 60 ರೂ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾರು ಇತ್ತು ಎಂದು ಸಿಮಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. "ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ 60 ರೂ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ಸಿಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಾರಿಕಾಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. "ನಾನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ, ಆಕೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ನನ್ನಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೇ ಸಾರಿಕಾ ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

 

