star actor gets government job :ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಜೀವನದ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 2, 2025, 06:59 PM IST
  • ಸಂಸದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕಮಲ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು

ಸಿನಿರಂಗ ಆಳಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ..! 10 ನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಫೇಲಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಬಳ

star actor gets government job : ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೇ ಕನಸು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ತಾಯಿಗೂ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗದೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿದ್ದ ಕಮಲ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕನಸನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾದರು. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. “ಅಮ್ಮಾ… ನನಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಕಮಲ್ ಭಾವುಕರಾದರು.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಅವರನ್ನು “ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು, “71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಅನಿಸಿತು” ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಜಾತಿ-ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, “ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. “ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇರುವವರೆಗೆ ನಟನೆಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕಮಲ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಥಗ್ ಲೈಫ್ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನ್‌ಬರೀವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಕಮಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

