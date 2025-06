ತಮಿಳಿಗರಿಗೇ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಮಲ್‌ "ಥಗ್‌ ಲೈಫ್‌"..! ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕು.. ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ..?

Kamal Haasan thug life review : ತಮಿಳು ನಟ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಭಾಷಾ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಥಗ್‌ ಲೈಪ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ..?

ಹೌದು.. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಂಬು ನಟಿಸಿರುವ ಥಗ್‌ ಲೈಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ನಿದ್ರಾದೇವಿ Next Door" ಚಿತ್ರದ "ಸ್ಲೀಪ್​​ ಲೆಸ್ ಆಂಥೆಮ್" ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ..!

ಥಗ್‌ ಲೈಫ್‌ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಹಾಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರು ಕಮಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

Meanwhile Kamal Hasaan 's #Thuglife is getting very bad reviews in TN itself.

Karnataka Distributers are lucky they didn't release it. pic.twitter.com/Muh09Eoj6k

— 👑Che_Krishna🇮🇳💛❤️ (@CheKrishnaCk_) June 5, 2025